Legende: Hat vielerorts gespielt, aber nicht in der NHL Kodie Curran. Imago/SNA

Kanadischer Verteidiger für Ambri

Ambri-Piotta hat bis Ende November den kanadischen Verteidiger Kodie Curran verpflichtet, mit Option auf eine Verlängerung bis Saisonende. Der 34-Jährige stösst vom KHL-Klub Dinamo Minsk zu den Tessinern. Zuvor hatte Curran unter anderem in Russland, Schweden, Dänemark, Norwegen und in der AHL (92 Partien) gespielt. In der NHL kam er nie zum Einsatz. Er ist Ambris 7. Importspieler.