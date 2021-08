Legende: Wer muss in Peking unten durch? Die Schweiz und Dänemark duellierten sich zuletzt an der WM 2021. Keystone

Olympia-Starterfeld komplett

Dänemark, die Slowakei und Lettland haben sich als letzte Teams für das Olympische Eishockeyturnier der Männer an den Winterspielen 2022 in Peking qualifiziert. Dänemark besiegte in Oslo Gastgeber Norwegen mit 2:0 und ist damit im kommenden Februar in China einer der Vorrundengegner der Schweiz. Die Slowakei sicherte sich das Olympia-Ticket mit einem 2:1-Sieg gegen Belarus im entscheidenden letzten Gruppenspiel in Bratislava. Lettland gewann in Riga das «Finale» gegen Frankreich mit 2:1. Als Nummer 8 im ausschlaggebenden IIHF-Ranking von 2019 war die Schweiz direkt qualifiziert. Die Mannschaft von Nationalcoach Patrick Fischer bekommt es in Peking nebst Dänemark mit Russland und Tschechien zu tun. Ob die Spieler aus der NHL dabei sein werden, ist noch Gegenstand von Verhandlungen.