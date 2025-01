Legende: Muss unters Messer Livio Stadler. Martin Meienberger / freshfocus

EVZ im Verletzungspech

Der EVZ muss für längere Zeit auf zwei Verteidiger verzichten. Livio Stalder zog sich in der Partie gegen Ajoie am 23. Dezember eine nicht näher definierte Verletzung am Arm und an der Hand zu. Der 26-Jährige muss operiert werden und wird dem Team mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Auch Elia Riva fehlt den Zugern mehrere Wochen. Der 27-Jährige laboriert an einer Oberkörperverletzung, die er sich am 2. Januar gegen die Lakers zuzog.

National League