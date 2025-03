Per E-Mail teilen

Legende: Steht für Patrick Fischer nicht zur Verfügung Calvin Thürkauf. Keystone/Pablo Gianinazzi

Keine WM für Calvin Thürkauf

Die Saison ist für Luganos Captain Calvin Thürkauf zu Ende – nicht nur, weil die Tessiner im Abstiegs-Playoff den Ligaerhalt sicherstellten. Der Stürmer erlitt in der Serie gegen Ajoie einen Bruch eines Fingers. «Es ist unmöglich, an eine WM-Teilnahme zu denken», sagte Thürkauf bei einem Saisonabschluss-Event für die Fans. Die WM findet vom 9. bis 25. Mai in Dänemark und Schweden statt. Die Schweiz absolviert ihre Gruppenspiele im dänischen Herning.

National League