Legende: Schlechte Aussichten für Dustin Jeffrey Der SCB-Kanadier muss sich an der Schulter operieren lassen. Keystone

Eingriff an der Schulter bei Jeffrey

Der SC Bern muss in den nächsten 8 Wochen auf Dustin Jeffrey verzichten. Beim kanadischen Stürmer haben sich die Schulterprobleme, an denen er schon seit Saisonbeginn leidet, akzentuiert. Gemäss weiteren Untersuchungen ist nun eine Operation unumgänglich. Der 33-jährige Jeffrey wird sich bereits am Montag unters Messer legen.

Emmerton mit Knieproblemen out

Auch bei Lausannes Cory Emmerton steht gemäss Medienberichten ein medizinischer Eingriff an. Die Waadtländer müssen deswegen 4 bis 5 Wochen auf ihren kanadischen Center berichten. Eine Knieverletzung macht die Behandlung nötig.