Legende: Soll mithelfen, Ambri einen Platz im Play-In zu sichern Jared McIsaac. imago images/Icon Sportswire

Ambri verstärkt sich mit McIsaac

Ambri-Piotta kann in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf die Dienste des kanadischen Verteidigers Jared McIsaac zählen. Der 23-Jährige wurde 2020 mit Kanada U20-Weltmeister, der Sprung in die NHL blieb ihm aber verwehrt. In dieser Saison bestritt McIsaac 15 Partien für die Grand Rapids Griffins in der AHL. Nun spielt er auf Leihbasis für die Leventiner.