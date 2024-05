Legende: Stösst von Schweden in die National League Carl Dahlström. Imago Images/Peter Holgersson

Ausländerrochade bei Lugano

Der HC Lugano verpflichtet für die nächsten zwei Saisons den schwedischen Verteidiger Carl Dahlström. Der 29-Jährige wechselt von Färjestad ins Tessin. Davor konnte er sich während mehrerer Saisons in Nordamerika nicht nachhaltig in der NHL durchsetzen. Mit dem Abwehrspieler Joey LaLeggia dagegen wird der Vertrag ein Jahr vor Ablauf im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Kanadier erzielte in seiner einzigen Saison bei den Bianconeri in 39 Spielen 9 Tore und 17 Assists.