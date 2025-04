Legende: Gehört dem Nati-Kader in der ersten Vorbereitungswoche an Marc Marchon. Freshfocus/Claudio Thoma

Grünes Licht für Nati-Aufgebot von Marchon

Patrick Fischer hat sein Aufgebot für die erste Phase der WM-Vorbereitung mit einem zusätzlichen Stürmer ergänzt. Der Nati-Coach berief Marc Marchon vom SC Bern nachträglich ins Kader. Marchon war verletzungsbedingt vorerst nicht für das Camp berücksichtigt worden. Nach weiteren medizinischen Abklärungen gab es jedoch grünes Licht. Er ist einsatzbereit und hat die am Montag gestartete WM-Vorbereitung in Kloten in Angriff genommen. Romain Loeffel hingegen, der noch leicht angeschlagen ist, wird erst ab der zweiten Woche zur Mannschaft stossen. Damit startet die Nati mit 3 Torhütern, 8 Verteidigern und 15 Stürmern in die Vorbereitung. Am 10. und 11. April stehen in Herisau zwei Testspiele gegen die Slowakei an.

