Legende: Brandon Kozun Der 31-Jährige trägt in der kommenden Saison das Trikot von Ambri. imago images

Kozun wechselt von der KHL in die Leventina

Ambri verstärkt sein Kader mit dem in den USA geborenen Kanadier Brandon Kozun. Der 31-jährige Stürmer unterzeichnete einen Vertrag über 1 Saison. Kozun spielte in den vergangenen 6 Jahren in der KHL, zuletzt bei Dinamo Minsk. Seine erste Saison in dieser Liga bestritt er mit Jokerit Helsinki. Mit den Finnen nahm er einst auch am Spengler Cup teil. Mit der kanadischen Nationalmannschaft gewann Kozun an den Olympischen Spielen 2018 die Bronzemedaille, in seiner Heimat vermochte er aber nicht wie gewünscht Fuss zu fassen. Er brachte es deshalb nur auf 20 NHL-Einsätze.