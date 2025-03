Legende: Traf zum Schlussstand ins leere Tor Clara Rozier. Freshfocus/Pascal Muller

SCB Frauen fehlt noch ein Sieg zum Meistertitel

Die Frauen des SC Bern haben auch das zweite Spiel im Playoff-Final der Women's League gegen Zug gewonnen. Dem 3:0-Sieg am Samstag liessen sie am Sonntag einen 6:1-Auswärtssieg folgen. Damit fehlt den Bernerinnen, welche in den letzten beiden Jahren den Playoff-Final zweimal verloren haben, noch ein Sieg zum Schweizer Meistertitel. Die Qualifikationssiegerinnen waren auch auswärts klar das tonangebende Team, während sich die Zugerinnen insbesondere im ersten und dritten Drittel selbst mit Strafen schwächten. Den Gastgeberinnen gelang kurz vor Ende des Mittelabschnitts in doppelter Überzahl der Anschlusstreffer zum 1:3. Im Schlussdrittel gab es für den EVZ jedoch nichts mehr zu holen. Spiel 3 findet am Donnerstagabend in Bern statt.

