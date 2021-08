Legende: Wird seine Spieler künftig an Sierre ausleihen Lausanne-Trainer John Fust. Freshfocus

Lausanne und Sierre machen gemeinsame Sache

Der Lausanne HC und der HC Sierre haben eine Zusammenarbeit für die nächsten zwei Saisons angekündigt. Wie die Lausanner in einer Medienmittelung schreiben, verpflichtet sich der Klub dazu, Sierre mehrere Spieler zur Verfügung zu stellen. Damit soll das Kader des Vertreters aus der Swiss League ergänzt werden. Ausserdem wird den Spielern von Lausanne die Möglichkeit geboten, sich in der zweithöchsten Liga weiterzuentwickeln. Ansonsten bleibt Sierre in der Verwaltung seiner Mannschaft autonom. Der Vertrag wurde für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 unterzeichnet.