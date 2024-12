Per E-Mail teilen

Legende: Heuert bei Rögle an Dan Tangnes. Keystone/Andrea Branca

Tangnes ab Sommer bei Rögle an der Bande

Ende November bat Dan Tangnes den EV Zug aus familiären Gründen um eine vorzeitige Terminierung seines bis 2026 laufenden Vertrages. Nun ist klar, wo es den 45-jährigen Norweger im Sommer hinzieht: Tangnes unterschrieb bei seinem Stammklub Rögle BK einen Dreijahresvertrag. Dies bestätigte der schwedische Klub, bei dem Tangnes einst die Jugendabteilung durchlief und später zum Headcoach aufstieg. Im Sommer endet nach dann sieben Jahren Tangnes' Zeit in Zug. Der Trainer führte die Innerschweizer nach langem Warten zurück an die nationale Spitze. 2021 und 2022 gewann der EVZ mit Tangnes zweimal in Folge den Schweizer Meistertitel, der Cupsieg 2019 war Zugs erster Titel nach 21 Jahren.

National League