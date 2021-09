Legende: Verlässt Lugano nach 4 Jahren Romain Loeffel. Freshfocus

Loeffel wechselt von Lugano nach Bern

Bern hat sich ab kommender Saison die Dienste von Romain Loeffel gesichert. Der 30-jährige Verteidiger erhielt bei den «Mutzen» einen Vierjahresvertrag. Aktuell bestreitet Loeffel seine 4. Spielzeit beim HC Lugano. In bisher 631 Partien in der höchsten Schweizer Liga brachte es der Romand auf beachtliche 294 Skorerpunkte (84 Tore). In der Nationalmannschaft fehlen Loeffel noch 2 Spiele, um die 100er-Marke zu knacken. Mit der Schweiz nahm er bereits an 4 Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2018 teil.

Swiss Ice Hockey verzeichnet Gewinn

Swiss Ice Hockey hat das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Gewinn von 49'377 Franken beendet. Der Umsatz betrug 75,6 Millionen Franken und damit 14,4 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Steigerung des Umsatzes ist darauf zurückzuführen, dass wieder Playoffs und die A-WM der Männer stattfinden konnten. Das Eigenkapital beträgt 2,4 Millionen Franken.

Leo Schumacher 68-jährig verstorben

Der langjährige Eishockey-Trainer Leo Schumacher ist am Sonntag im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Seine letzte Trainerstation war vergangene Saison der Drittligist EHC Seewen gewesen. 2018 feierte Schumacher als Assistenztrainer der ZSC Lions den Schweizermeistertitel. Seine längste Zeit verbrachte der Zentralschweizer jedoch beim EVZ, wo er sich von 1982 bis 1989 und 2000 bis 2017 vor allem im Nachwuchs engagierte. Weitere Trainerstationen von Schumacher waren unter anderen der SC Bern, der EHC Chur und die GCK Lions.