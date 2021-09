Legende: Aus dem Verkehr gezogen Jeffrey Füglister. Freshfocus

Füglister nicht spielberechtigt

Jeffrey Füglister ist vorübergehend suspendiert worden. Der Center des EHC Kloten kann momentan aufgrund einer positiven Dopingprobe vom vergangenen April nicht am Trainings- und Spielbetrieb des Swiss-League-Klubs teilnehmen. Sobald das Urteil von Anti-Doping Schweiz vorliegt, wird der Fall definitiv beurteilt. Die neue Saison in der zweithöchsten Spielklasse beginnt am Donnerstag mit der Partie La Chaux-de-Fonds gegen Kloten.

Kloten holt Dostoinow

Einen Tag nach Bekanntgabe der Vertragsauflösung bei den SCL Tigers hat Alexej Dostoinow einen neuen Klub gefunden. Der russisch-schweizerische Stürmer setzt seine Karriere beim EHC Kloten in der Swiss League fort. Der 32-Jährige hat bei den Zürchern einen Vertrag für die nächsten 2 Saisons unterzeichnet.