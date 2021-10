Meister Zug schlägt die Rapperswil-Jona Lakers zuhause mit 3:2 n.P.

Anton Lander versenkt den entscheidenden Penalty.

Damit gelingt den Zentralschweizern die Revanche für das 1:3 vor zwei Wochen.

Hier geht's zum Round-up der übrigen Samstagsspiele in der NL.

Es war ein hart erkämpfter und etwas glücklicher Sieg für den EVZ. Die Lakers waren lange das gefährlichere Team und legten zweimal vor. Niklas Hansson gelang erst 23 Sekunden vor der 3. Sirene das 2:2, als die Zuger ohne Keeper Leonardo Genoni agierten.

In der Overtime hätte das Team von Coach Dan Tagnes den Sack dann zumachen können, als sie nach einer Strafe gegen Rapperswils Topskorer Roman Cervenka mit 4 gegen 3 spielen konnten.

Drei Zuger Penaltyschützen treffen

Doch erst das Shootout brachte die Entscheidung. Für Zug trafen Dario Simion, Christian Djoos und Anton Lander, für die Gäste nur Sandro Zangger und Rajan Sataric.

In dem ausgeglichenen Spiel hatten die Lakers in der ersten Spielhälfte die klareren Chancen und gingen folgerichtig durch den von Cervenka ideal bedienten Nando Eggenberger in Führung (16.). Zangger und und Andrew Rowe verpassten es zu erhöhen.

Schliessen 00:19 Video Cervenka auf Eggenberger - 0:1 Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen 00:19 Video Rapperswil vergibt Chancen zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Kovar muss unter die Dusche

Der Zuger Ausgleich im Powerplay fiel auf kuriose Weise: Einen Querpassversuch von Reto Suri spedierten Lakers-Verteidiger Fabian Meier und Hüter Melvin Nyffeler vereint ins eigene Tor (29.). Dann verlor der EVZ noch Jan Kovar, der wegen eines Checks gegen den Kopf von Sataric unter die Dusche geschickt wurde.

Schliessen 00:22 Video Lakers-Eigentor zum EVZ-Ausgleich Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen 00:36 Video Für Kovar ist die Partie früh zu Ende Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Als ausgerechnet der langjährige Zuger Dominic Lammer die St. Galler in Führung schoss (48.) und diese auch während einer 3-gegen-5-Situation Bestand hatte (53.), konnten die Gäste auf einen «Dreier» hoffen - zuletzt blieb ihnen ein Punkt.