And the winner is ... Dominic Zwerger!

Der Ambri-Stürmer holte sich von den SRF-Usern die Auszeichnung zum schönsten Tor der Regular Season ab. Am 28. Februar zauberte der 24-jährige Österreicher im Spiel gegen die SCL Tigers, als er Goalie Ivars Punnenovs mit einem Schuss zwischen den Beinen hindurch bezwang. Dafür erhielt er 32 Prozent der Publikums-Stimmen.

Platz 2 (24 Prozent) ging an Chris DiDomenico. Der Freiburg-Akteur nahm die EVZ-Defensive im Alleingang auseinander und schloss herrlich mit der Backhand ab. Auf Rang 3 wurde Grégory Hofmann gewählt. Der Zuger war gegen Lugano am 21. Dezember ebenfalls mit einem sehenswerten Sololauf erfolgreich.

Hier die Resultate des Ratings in der Übersicht: