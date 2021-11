Legende: Wirkt zunehmend verzweifelt Chris McSorley. Keystone

Der Auftritt in Bern am Samstagabend war beispielhaft für die Form, in der sich Lugano in den letzten Wochen präsentiert. Das 1:0 erzielte Christian Thomas aus einem völligen Chaos heraus. Dem 2:0 durch Jan Neuenschwander ging ein Fehler von Calvin Thürkauf voraus, Goalie Leland Irving wirkte auch nicht souverän. Und das spielentscheidende 3:0 fiel nur gerade 26 Sekunden danach.

Das 1:3 in der Bundeshauptstadt war bereits die 5. Niederlage in Serie für die Tessiner und die 9. aus den letzten 11 Partien. Klar, dass sich auch Trainer Chris McSorley vermehrt Kritik ausgesetzt sieht.

Duo soll Schlegel ersetzen

Dass der Kanadier nach der Verletzung des eigentlichen Stammgoalies Niklas Schlegel im Tor munter rotiert, stösst nicht überall auf Begeisterung. Irving spielte im Gegensatz zum 1:4 gegen die ZSC Lions vom Freitag wieder für den jungen Davide Fadani. Dafür musste mit Libor Hudacek der vierte ausländische Feldspieler weichen. Der Slowake hatte seit seiner Verpflichtung Mitte Oktober immerhin 6 Treffer in 8 Partien verbucht.

Legende: Nicht immer souverän Der Kanadier Leland Irving.

Dabei ist die Offensive augenscheinlich ein Problemherd: Jeweils ein mageres Tor gelang Lugano zuletzt pro Spiel. Captain Mark Arcobello etwa wartet seit 8 Spielen auf ein Erfolgserlebnis.

Fans bleiben fern

Die blassen Auftritte schlagen sich nicht nur auf den Trainer nieder, der nach dem 1:6 gegen Zug am letzten Dienstag in der Kabine gewütet haben soll. Auch die Fans scheinen zunehmend frustriert. 4729 Zuschauer verloren sich gegen die ZSC Lions im Stadion, nur einmal waren es in dieser Saison weniger gewesen. Der Schnitt bei Heimspielen ist im Vergleich zur Vor-Coronazeit ohnehin um 13 Prozent zurückgegangen.

In der Tabelle ist Lugano hinter Bern auf Rang 10 und damit den letzten Platz abgerutscht, der noch zu den Pre-Playoffs berechtigt. Womöglich kommt die Nationalmannschaftspause für McSorley ja gerade recht, um seine Spieler neu aufzubauen. Danach steht nämlich das nächste Derby gegen Ambri an. Eine weitere lustlose Darbietung würde die Gunst des Anhangs noch einmal arg schwinden lassen.