Die Bestmarke hält aktuell der HC Davos. In der Saison 2010/11 holten die Bündner 113 Punkte in 50 Quali-Spielen. Das entspricht 2,26 Punkten pro Spiel. In dieser Saison sind jedoch 52 Partien in der Regular Season zu absolvieren. Hochgerechnet wären das 117,52 Punkte für den HCD.

Schnitt besser als beim HCD-Rekord

Der EVZ müsste also 118 Punkte erreichen, um als neuer Rekordhalter in die Statistikbücher einzugehen. Nach 41 Spielen haben die Zentralschweizer 95 Zähler auf dem Konto. Im Schnitt sind das 2,32 Punkte pro Partie, womit sie gegenüber dem HCD bereits die Nase vorn haben.

In den restlichen 11 Spielen sind also noch 23 Punkte gefordert, etwas mehr als 2 Zähler pro Spiel. Zum Vergleich: Die ZSC Lions auf Platz 2 kommen auf einen Schnitt von 1,81 Punkten. Zurücklehnen liegt also nicht drin für die Zuger, die Pace muss hoch bleiben. Machen sie aber so weiter, kommen sie am Ende auf über 120 Zähler.

Spielfreie Woche für Zug

Der EVZ kann den Quali-Schlussspurt mit der nötigen Frische in Angriff nehmen. Der Leader kam in den Genuss einer spielfreien Woche, die letzte Partie absolvierte er am vergangenen Dienstag gegen Ambri (5:4).

Der nächste Gegner Bern stand seither noch zweimal im Einsatz, die «Mutzen» gewannen in Davos mit 5:2, ehe sie in Lugano 1:4 verloren. Man darf gespannt sein, ob der Cupsieger zu einer Reaktion fähig ist oder in alte Muster zurückfällt.

Rekord auf Sparflamme?

Um nochmals auf den Rekord zurückzukommen: Natürlich könnten die Zuger auch einfach die Marke von 113 Zählern übertreffen und die Bestleistung so für sich beanspruchen.

Dazu bräuchten sie «nur» noch 19 Punkte aus den letzten 11 Spielen und einen Schnitt von 1,73 Zählern pro Spiel. Das wäre aktuell bloss der sechstbeste Punkteschnitt in der Liga, zwischen Freiburg (1,77) und Lugano (1,67).

Es wäre ein Trost für einen bereits knapp verpassten Rekord in dieser Saison: Zwischen dem 14. November und dem 2. Februar punktete der EVZ in 21 Spielen in Serie. Zur Einstellung der Bestmarke von Lugano 1987/88 hätten nur noch 2 Spiele gefehlt.