In der 12. Runde der National League kommt es zum ersten Saisonduell zwischen dem EHC Biel und dem EV Zug.

Zug zu Gast in Biel

Legende: Wer entscheidet das Duell für sich? Zugs Dario Simion gegen Biels Yannick Rathgeb. Freshfocus

Dank einem 5:4 n.V. gegen Genf übernahm der EV Zug am Freitag die Tabellenspitze vom spielfreien EHC Biel. Die Seeländer haben bei einem Punkt Rückstand allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. Im ersten Direktduell dieser Spielzeit kann das Team von Trainer Antti Törmänen zuhause den Leaderthron zurückerobern.

06:14 Video Archiv: Genf unterliegt Zug trotz furioser Aufholjagd Aus Sport-Clip vom 01.10.2021. abspielen

EVZ und EHCB mit Durchhängern

Beide Teams waren bestechend in die Saison gestartet. Inzwischen gab es sowohl bei Zug als auch bei Biel einen Durchhänger. Die Zentralschweizer, die zum Auftakt 6 Siege in Serie gefeiert hatten, kehrten nach 3 Niederlagen zuletzt mit Erfolgen gegen Langnau und Genf wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die Bieler reihten zu Beginn gleich 8 Siege aneinander, verpassten den Startrekord von Genf nur knapp und mussten in den letzten beiden Spielen gegen Langau und Ambri als Verlierer vom Eis. Nach Punkten pro Spiel sind mittlerweile die ZSC Lions an Zug und Biel vorbeigezogen.

Schliessen 05:00 Video Archiv: Tigers fügen Biel die erste Saisonniederlage zu Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen 05:09 Video Archiv: Ambri schiesst Biel mit einer Packung nach Hause Aus powerplay vom 28.09.2021. abspielen

Hier gibt es Wissenswertes zum Spitzenkampf vom Samstag:

Mit je 35 Toren haben der EVZ und der EHCB die produktivsten Offensivreihen der Liga.

der Liga. Biel ist weniger abhängig von seinen Ausländern . Rund 3 Viertel der Tore gehen auf das Konto von den Schweizer Spielern um Topskorer Damien Brunner. Bei Zug waren der Schwede Niklas Hansson und Co. für 45 Prozent der Treffer verantwortlich.

. Rund 3 Viertel der Tore gehen auf das Konto von den Schweizer Spielern um Topskorer Damien Brunner. Bei Zug waren der Schwede Niklas Hansson und Co. für 45 Prozent der Treffer verantwortlich. Während die Zuger über das beste Unterzahlspiel der Liga verfügen, weist Biel mit 169 klar die meisten Strafminuten auf.

der Liga verfügen, weist Biel mit 169 klar die meisten Strafminuten auf. In der letzten Saison entschied Zug 3 von 4 Direktbegegnungen für sich, 2 Mal setzten sie sich auswärts durch.