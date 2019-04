Zug liegt in der Final-Serie (best of 7) mit 1:3 im Hintertreffen und steht folglich mit dem Rücken zur Wand. Die nackten Fakten deuten nicht auf eine Wende hin:

Die Dominanz des Gegners: Der SC Bern verlor in den letzten 4 Meisterschaften gerade mal ein Playoff-Duell: 2018 im Halbfinal gegen den späteren Titelhalter ZSC Lions. Die eigene Tor-Impotenz: 4 Zuger Treffer aus den letzten 3 Partien sind eine magere Ausbeute. Bei numerischem Gleichstand resultierte in dieser Zeitspanne sogar nur ein einziges Goal. Der tief sitzende Stachel: Die Zentralschweizer verzeichneten am Donnerstag gegen die «Mutzen» ein Schussverhältnis von 37:19 – und verloren 1:3. Überhaupt lief in diesem Match alles gegen sie, auch mehrere fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen.

Das Team des norwegischen Cheftrainers Dan Tangnes hat sich nun aber Grosses vorgenommen. Es will eine Trotzreaktion zeigen und die Frustration in Motivation umwandeln. «Keiner in unserer Garderobe denkt ans Aufgeben. Wir müssen jetzt einfach nochmals die gleiche Leistung abrufen, dann kann die Serie wieder spannend werden», unterstreicht der Coach.

Einer seiner Schlüsselspieler, Reto Suri, ist ebenfalls guten Mutes: «Wir dürfen jetzt nicht den ganzen Berg sehen, der vor uns steht. Stattdessen konzentrieren wir uns nur auf das nächste Spiel.»

