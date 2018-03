Die Playoff-Halbfinals Bern (1.)

ZSC Lions (7.)

Biel (3.)

Lugano (4.)



Biel vs. Lugano

Direktduelle in dieser Saison: 9:3 Punkte für Biel

07.10.2017: Lugano - Biel 5:2

18.11.2017: Biel - Lugano 4:2

23.12.2017: Lugano - Biel 3:4

02.02.2018: Biel - Lugano 3:1

Bisherige Playoff-Duelle

1991: Playoff-Viertelfinal Lugano - Biel 3:0

Gut zu wissen:

Die Bieler haben sich für ihre starke bisherige Saison mit dem erstmaligen Halbfinal-Einzug seit der Saison 1989/90 belohnt. An das bislang einzige Playoff-Duell gegen Lugano erinnern sie sich indes nicht gern, blieben sie doch in der Viertelfinal-Serie 1991 ohne Sieg. Dafür verleiht der Gedanke an die Direktduelle in dieser Saison den Seeländern Zuversicht: Sie gewannen 3 von 4 Spielen gegen die Südtessiner.

In den Playoff-Viertelfinals hinterliessen die «Bianconeri» bei den Special Teams den besseren Eindruck. Lugano war sowohl im Powerplay als auch im Boxplay deutlich effizienter als die Bieler. Überhaupt hinterliess der HCL gegen Fribourg-Gottéron einen abgeklärten Eindruck. Doch nach geschafftem Halbfinal-Einzug zeigte sich bei Biel, wie gross der Erfolgshunger ist.

Mit Spannung darf der Vergleich zwischen den beiden Toptorschützen Grégory Hofmann und Toni Rajala erwartet werden: Luganos Hofmann steuerte in der 1. Playoff-Runde ebensowie wie der Finne im Dress der Seeländer 6 Tore bei.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.3.2018, 20:10 Uhr