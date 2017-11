5-minütige Horrorphase: Nati verliert gegen Russland

Die Schweizer Hockey-Nati hat das abschliessende Spiel am Karjala-Cup gegen Russland mit 2:6 verloren.

Bis zur 45. Minute lag die Schweiz dank Treffern von Simon Moser und Vincent Praplan mit 2:1 in Führung. Doch dann nahmen die Russen die Nati mit 4 Toren innert 5 Minuten (!) komplett auseinander.

Ausgelassene Powerplay-Chance

Das Team von Patrick Fischer hatte es zuvor verpasst, nach dem 2:1 nachzulegen. Mit einem Mann mehr auf dem Eis bot sich während fünf Minuten die Grosschance, den Vorsprung auszubauen. Es resultierten in dieser Phase zwei, drei gute Chancen und sieben Torschüsse, das 3:1 blieb den Schweizern aber verwehrt.

Für die Schweizer ging mit der samstäglichen Partie der Karjala-Cup zu Ende. Mit Niederlagen gegen Kanada, Tschechien und eben Russland wird die Schweiz das Turnier auf dem letzten Platz beenden.

Nati am Spengler Cup dabei

In der Altjahreswoche wird die Nati erstmals am Spengler Cup in Davos teilnehmen. Während des Länderspieltermins im Dezember (mit dem Sechsländerturnier in Moskau) spielt die Schweizer National League durch. In der ersten Januarhälfte muss Nationalcoach Patrick Fischer sein Olympia-Aufgebot benennen.

