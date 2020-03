Man spürt die Wehmut bei Patrick Fischer spätestens in dem Augenblick, in welchem er das tauende Eis im Hallenstadion betrachtet. Eigentlich sollte hier in knapp 8 Wochen der Startschuss zur Eishockey-WM fallen. Nun droht aber aufgrund der Corona-Pandemie die Absage der Titelkämpfe in Zürich und Lausanne.

Entscheidung am Dienstag?

Am Dienstag besprechen sich die Funktionäre des internationalen Eishockey-Verbands IIHF in einer Telefonkonferenz. Es wird erwartet, dass dann eine Entscheidung fällt. Deshalb plant Fischer zurzeit noch so, als ob die WM ganz normal stattfinden würde.

«Sollte am Dienstag keine Absage erfolgen, würden wir am Mittwoch ein Aufgebot verschicken», erklärt Fischer. Aufgrund des vom Bundesrat verhängten Trainingsverbots müssten sich die Spieler aber individuell fithalten.

Heim-WM 2021?

Nach dem vorzeitigen Abbruch der National-League-Saison und den verschärften Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus käme aber alles andere als eine Absage der Heim-WM überraschend. Da macht sich auch Fischer keine Illusionen: «Die Chancen sind sehr gering.»

Trösten kann ihn aber die Hoffnung, dass die Heim-WM nur aufgeschoben und nicht aufgehoben sein könnte: «Es wäre schön, wenn wir sonst 2021 im Hallenstadion die WM feiern könnten.»