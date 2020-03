Man spürt die Wehmut bei Patrick Fischer spätestens in dem Augenblick, in welchem er das tauende Eis im Hallenstadion betrachtet. Eigentlich sollte hier in knapp 8 Wochen der Startschuss zur Eishockey-WM fallen. Nun droht aber aufgrund der Corona-Pandemie die Absage der Titelkämpfe in Zürich und Lausanne.

Entscheidung am Dienstag?

Am Dienstag besprechen sich die Funktionäre des internationalen Eishockey-Verbands IIHF in einer Telefonkonferenz. Es wird erwartet, dass dann eine Entscheidung fällt.

Nach dem vorzeitigen Abbruch der National-League-Saison und den verschärften Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus käme aber alles andere als eine Absage der Heim-WM überraschend. Da macht sich auch Fischer keine Illusionen: «Die Chancen sind sehr gering.»

Trösten kann ihn aber die Hoffnung, dass die Heim-WM nur aufgeschoben und nicht aufgehoben sein könnte: «Es wäre schön, wenn wir sonst 2021 im Hallenstadion die WM feiern könnten.»