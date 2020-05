Was die Schweizer Eishockey-Nati an der WM 2013 bot, war weltmeisterlich. Die ultimative Krönung blieb aber aus.

Legende: Untröstlich Die Schweizer Nati nach dem verlorenen WM-Final 2013. imago images

Das Coronavirus hat die WM 2020 in der Schweiz platzen lassen. Bei SRF Sport müssen Sie trotz dieser Ernüchterung nicht komplett «eishockeylos» durch den Mai.

Wir arbeiten in mehreren Teilen zwei WM-Turniere aus jüngster Vergangenheit auf, bei denen die Nationalmannschaft Grosses geleistet und erreicht hat. Aktuell sind die 77. Titelkämpfe von 2013 in Schweden das Thema – und in diesem Rahmen zeigt SRF zwei am Donnerstag ab 14:30 Uhr nochmals den Final Schweiz vs. Schweden in voller Länge und mit Original-Kommentar (auch zu sehen im Livestream auf srf.ch/sport oder in der Sport App).

Silber und die grosse Leere

Die 1:5-Niederlage in Stockholm gegen den Gastgeber schmerzt bis heute. Das Resultat scheint klar, die Partie aber gestaltete sich lange offen. Nach Roman Josis frühem Führungstreffer nahm das Unmögliche plötzlich Konturen an. Noch im Startdrittel gelang den Schweden zwar die Wende, weil im Mittelabschnitt aber keine Tore fielen, war weiter alles drin für die «Eisgenossen».

Es ist kein Geheimnis, dass die ultimative Krönung ausblieb. Am Ende unterlag die Schweiz den Schweden 1:5. Dass das vorentscheidende 3:1 der Gastgeber aus einer Offside-Position entstanden ist, trug seinen Teil zu einer der wohl schmerzhaftesten Niederlage bei, welche die Nati je erlebt hat.

Den Wert der in Stockholm umgehängten Silbermedaille wurde der Nati erst mit einigen Tagen Abstand bewusst.

Weiter geht's mit der WM 2018

Haben Sie Lust auf noch mehr Eishockey? In unserer Serie «Legendäre WM-Momente» öffnen wir am Freitag ein neues Kapitel und rücken die WM 2018 in den Fokus – erneut mit bestens aufgelegten Schweizern.