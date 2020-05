Legende: Sinnbildlich Gaëtan Haas kommt im Auftaktspiel an der WM 2018 gegen Österreich ins Sraucheln. Keystone

Das Coronavirus hat die WM 2020 in der Schweiz platzen lassen. Bei SRF Sport müssen Sie trotz dieser Ernüchterung nicht komplett «eishockeylos» durch den Mai.

Auf das WM-Turnier 2013 in Schweden haben wir in den vergangenen Tagen zurückgeschaut. Nun widmen wir uns den Titelkämpfen 2018 in Dänemark, an denen die Schweizer Nati erneut Grossartiges leistete. In diesem Rahmen zeigt SRF zwei am Freitag ab 14:30 Uhr die beiden Vorrundenspiele Schweiz vs. Österreich und Schweiz vs. Slowakei in voller Länge und mit Original-Kommentar.

Fahrlässige Nati im Startspiel

Ins erste Gruppenspiel gegen Österreich war die Nati in Kopenhagen als klarer Favorit gestartet, verspielte aber auf fahrlässige Weise eine 2:0-Führung. Nach einem Check von Sven Andrighetto, der danach unter die Dusche wanderte, verloren die Schweizer die Kontrolle über die Partie. Zwar sorgte Enzo Corvi in der Overtime für den Siegtreffer, trotzdem fühlte sich der Punktgewinn für das Fischer-Team wie eine Niederlage an.

Die Nati reagierte im folgenden Vorrundenspiel gegen die Slowakei allerdings eindrücklich auf den harzigen Start. Der Sieg gegen den Hauptkonkurrenten um Gruppenplatz 4 war nicht zuletzt einem bärenstarken Reto Berra zu verdanken. Und Verteidiger Mirco Müller, der in bester Stürmermanier seinen ersten Nati-Treffer erzielte.