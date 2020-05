Wir lassen am Mittwoch eine Sternstunde im Schweizer Eishockey aufleben: den Halbfinalsieg an der WM 2013 über die USA.

Das Coronavirus hat die WM 2020 in der Schweiz platzen lassen. Bei SRF Sport müssen Sie trotz dieser Ernüchterung nicht komplett «eishockeylos» durch den Mai.

Wir arbeiten in mehreren Teilen zwei WM-Turniere aus jüngster Vergangenheit auf, bei denen die Nationalmannschaft Grosses geleistet und erreicht hat. Aktuell sind die 77. Titelkämpfe von 2013 in Schweden das Thema – und in diesem Rahmen zeigt SRF zwei am Mittwoch ab 20:10 Uhr nochmals in voller Länge und mit Original-Kommentar den Halbfinal Schweiz vs. USA (auch zu sehen im Livestream auf srf.ch/sport oder in der Sport App).

Legende: Die «Wand» Reto Berra Der Schweizer Keeper zeigte gegen die Amerikaner 29 Saves. Keystone

Berra entzaubert den US-Angriff

Tauchen Sie ein in die Partie vor über 7000 Zuschauern in Stockholm, die ab Spielmitte so richtig Fahrt zugunsten der Auswahl des damaligen Headcoaches Sean Simpson aufgenommen hat.

Mit einem überragenden und ungeschlagenen Reto Berra zwischen den Pfosten ebneten sich die Schweizer den Weg ins Endspiel. Zur Belohnung winkte die historische Chance auf WM-Gold.

Unser Rückblick in Videoform wird garniert mit Erinnerungen, die der langjährige SRF-Eishockey-Experte Mario Rottaris einfliessen lässt. Zudem erwartet Moderator Jann Billeter im Studio Gast Reto Suri. Die heutige Lugano-Offensivkraft hatte damals entscheidenden Anteil am Coup über die Eishockey-Weltmacht.

Fortsetzung folgt

Wir bleiben übrigens am Puck bezüglich WM-Turnier 2013 und erzählen am Donnerstag in unserer Serie «Legendäre WM-Momente» die Geschichte natürlich zu Ende.

Zudem öffnen wir tags darauf ein neues Kapitel und rücken ab dann die WM 2018 in den Fokus – erneut mit bestens aufgelegten Schweizern.