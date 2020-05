Legende: Er kam und traf Timo Meier bei seinem Nati-Debüt gegen Weissrussland. Keystone

Das Coronavirus hat die WM 2020 in der Schweiz platzen lassen. Bei SRF Sport müssen Sie trotz dieser Ernüchterung nicht komplett «eishockeylos» durch den Mai.

Auf das WM-Turnier 2013 in Schweden haben wir in den vergangenen Tagen zurückgeschaut. Nun widmen wir uns den Titelkämpfen 2018 in Dänemark, an denen die Schweizer Nati erneut Grossartiges leistete. In diesem Rahmen zeigt SRF zwei am Samstag ab 15:50 Uhr die beiden Vorrundenspiele Schweiz vs. Tschechien und Schweiz vs. Weissrussland mit Original-Kommentar.

Meier skort bei Nati-Debüt dreifach

Das dritte Gruppenspiel der Schweiz hatte es in sich, vor allem das Mitteldrittel: Innerhalb von 14 Minuten fielen gegen Tschechien nicht weniger als 6 Tore. Die Schweiz lag während dem gesamten Spiel nie in Rückstand und verlor am Ende dennoch mit 4:5 n.P. Im Penaltyschiessen traf einzig Michal Repik und fügte der Schweiz damit die erste Niederlage des Turniers zu.

Gegen Weissrussland fanden die Schweizer dann wieder auf die Siegerstrasse zurück. Ein Nordamerika-Söldner machte dabei den Unterschied: Timo Meier. Der Appenzeller war eben erst angereist und markierte bei seinem Debüt im Nationalteam gleich 3 Skorerpunkte. Nach 2 Assists setzte er mit dem Tor zum 5:2 den Schlusspunkt.