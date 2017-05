Bloss nicht wieder ein Déjà-vu gegen den Aufsteiger

Freitag, 5. Mai 2017, 22:45 Uhr

Am Samstag startet die Schweiz in die WM in Paris. Letztmals konnte die Nati 2013 ein Auftaktspiel gewinnen. Zuletzt folgten 2 Niederlagen gegen einen Aufsteiger.

WM 2015 und 2016: Auftaktniederlagen gegen die Aufsteiger 1:51 min, vom 29.4.2017 2:3 nach Penalties gegen Kasachstan, 3:4 nach Penalties gegen Österreich, 0:5 gegen Russland: Die Schweiz hat die letzten 3 Auftaktpartien an einer WM allesamt verloren. Die Leistungen in den Startpartien zogen sich dann jeweils durch die gesamte WM. Mit den Schlussklassierungen der Ränge 11 (2016), 8 (2015) und 10 (2014) blieb die Nati klar unter den Erwartungen. Zu Besuch bei der Nati vor dem WM-Auftakt 2013 (fast) alles gewonnen Ganz anders sah es 2013 aus. Schweden, Kanada, Tschechien hiessen die ersten Gegner. Nicht weniger als 41 WM-Titel haben die 3 Nationen zusammen gesammelt. Die Schweiz liess sich davon auch als klarer Aussenseiter nicht beirren und marschierte ohne Niederlage durch die Gruppenphase. Das Ende ist bekannt: Die Schweiz holte sensationell die Silbermedaille. Wieder Auftakt gegen den Aufsteiger In Paris erlebt die Schweiz (schon wieder) ein Déjà-vu: Der Auftaktgegner ist wie in den letzten beiden letzten Jahr ein Aufsteiger. Die Schweiz beginnt gegen Slowenien.

Die Top-Nationen (Kanada, Finnland, Tschechien) folgen erst zum Schluss der Gruppenphase. 2016 verlor die Schweiz die letzten 3 Spiele gegen Russland, Schweden und Finnland. Ein Auftaktsieg wäre also wieder einmal fällig – und einmal mehr auch Pflicht. Gewinnt die Schweiz das Auftaktspiel gegen Slowenien? Optionen Ja Nein Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 02.05.2017, 19:20 Uhr

sta