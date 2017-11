Fischer bietet 33 Spieler für Karjala Cup auf

Nationaltrainer Patrick Fischer hat sein Kader für den Karjala Cup bekannt gegeben. Das Turnier findet in Biel und Helsinki statt.

Die Schweiz startet mit dem Karjala Cup in die Vorbereitung für die Olympischen Spiele. Vom 8. bis 12. November trifft das Team von Patrick Fischer auf Kanada, Tschechien und Russland.

Das erste Spiel gegen Kanada findet am 8.11. in Biel statt (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei). In dieser Partie fehlen 11 SCB-und ZSC-Akteure. Beide Teams müssen am Vorabend auswärts in der CHL antreten. Nach dem Kanada-Match verlassen dafür 9 Spieler das Team.

Von Biel nach Helsinki

Die weiteren Partien bestreitet die Schweiz in Helsinki: Am 10.11. gegen Tschechien und am 11.11. gegen Russland.

Das Klassement nach den Gruppenspielen ist ausschlaggebend für die Schlussrangierung, es werden keine K.o.-Spiele ausgetragen. Die Schweizer Nati ist erstmals am Karjala Cup dabei, den es seit 1996 gibt.