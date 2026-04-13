Legende: Ohne Impfung in China Patrick Fischer. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Einen Monat vor Beginn der Heim-WM überrascht der Schweizer Eishockeyverband mit einer aussergewöhnlichen Medienmitteilung. In dieser wird bekannt, dass Nationaltrainer Patrick Fischer 2022 ohne Wissen des Verbands sowie von Swiss Olympic mit einem gefälschten Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist ist. Er wurde dafür im Jahr 2023 als Privatperson verurteilt und habe die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfänglich getragen.

Fischer lässt sich wie folgt zitieren: «Es tut mir sehr leid, wenn ich mit dieser Situation Menschen enttäuscht habe. Ich befand mich in einer aussergewöhnlichen persönlichen Notlage, da ich mich nicht impfen lassen wollte. Gleichwohl wollte ich mein Team an den Olympischen Spielen auf keinen Fall im Stich lassen.»

Verbandspräsident Urs Kessler sagt: «Wir als Verband haben dies zur Kenntnis genommen und finden es anerkennenswert, dass Patrick Fischer diesen Schritt an die Öffentlichkeit geht und seinen Fehler klar einräumt. Dies zeigt persönliche Verantwortung und Grösse.»

Fischers Entschuldigung im Video