Nati: Lauf fortsetzen – Offensive verbessern

In der vierten Woche der WM-Vorbereitung trifft die Schweizer Nati zweimal auf Dänemark. Nach den bisher vor allem defensiv überzeugenden Test-Auftritten soll gegen die Dänen auch die Offensive in Schwung kommen.

Fünf von sechs Testspielen konnte die Nati gewinnen. Dabei zeigte sie sich vor allem in defensiver Hinsicht stark. In den vier Partien gegen die spielstarken Slowaken und Russen kassierten sie bloss zwei Gegentore.

Laut Trainer Patrick Fischer habe man zum einen das Defensiv-System nach der letzten WM geändert. Zum anderen leiste Tommy Albelin mit den Verteidigern gute Detailarbeit. Der 52-jährige Schwede, der als Verteidiger 1037 Partien in der NHL bestritt, ist seit dieser Saison einer der beiden Assistenten von Fischer.

« Wir haben die Qual der Wahl. » Patrick Fischer



Hockey-Nati mit 2. Sieg gegen Russland

Fischer kann in dieser Woche erstmals auf sieben Spieler der Playoff-Finalisten Bern und Zug zählen. Dazu kommen Dean Kukan und Tanner Richard aus der AHL. Mit Raphael Diaz, Dominik Schlumpf, Ramon Untersander und Kukan stossen vier Verteidiger zum Team.

Wenn die Mannschaft in der Defensive solide Leistungen zeige, sei es nicht ganz einfach, neue Verteidiger zu integrieren, sagte Fischer. «Wir wissen aber, dass sie ganz klar einen Mehrwert bringen. Wir haben die Qual der Wahl.»

« Wir können lernen, mit dem Puck die richtigen Entscheide zu treffen. » Patrick Fischer



Zusatzinhalt überspringen Live-Hinweis Das erste von zwei Testspielen der Schweiz gegen Dänemark sehen Sie am Mittwoch ab 19:40 Uhr auf srf.ch/sport im Livestream. Die 2. Partie gibt es am Freitag ab 20:10 Uhr auf SRF zwei.

Steigerungspotenzial besteht vor allem in der Offensive, beim Spiel mit dem Puck oder der Arbeit im Slot. Insofern sind die Dänen ein idealer Gegner. «Sie bilden vor dem eigenen Tor ein Bollwerk», sagte Fischer. «Wir werden mehr Raum erhalten und können lernen, mit dem Puck die richtigen Entscheide zu treffen.»

Im bislang einzigen Duell gegen Dänemark unter Fischer gewannen die Schweizer an der WM in Moskau nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung. Der Star bei den Dänen ist Nikolaj Ehlers. Der Sohn von Langnau-Coach Heinz Ehlers brachte es in dieser Saison in der NHL für die Winnipeg Jets auf 25 Tore und 39 Assists.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 22.04.17, 23:05 Uhr