Nati misslingt WM-Hauptprobe

Der Schweizer Nationalmannschaft ist der letzte Test vor der WM in Paris missglückt. Das Fischer-Team verlor in Genf gegen starke Kanadier mit 1:4.

Schweiz-Kanada: Die Tore Genoni flop: Mitschuld an Gegentoren Genoni top: Parade im Mitteldrittel Schweiz-Kanada: Die Tore 1:21 min, vom 2.5.2017

Genoni flop: Mitschuld an Gegentoren 0:48 min, vom 2.5.2017

Genoni top: Parade im Mitteldrittel 0:12 min, vom 2.5.2017

Die Nati zog einen veritablen Fehlstart ein. Nach 13 Minuten lagen die Schweizer mit 0:3 zurück. Kein sattelfester Rückhalt war dabei Leonardo Genoni, der bei allen Gegentreffern nicht gut aussah.

Wie die gesamte Mannschaft konnte sich der Meistergoalie namentlich im Mitteldrittel steigern (das die Schweizer wegen eines Gegentors in Unterzahl aber dennoch verloren).

Im Schlussabschnitt hatten dann wieder die Kanadier das Kommando. Die Nati entging mit etwas Glück weiteren Gegentoren. Den einzigen Schweizer Treffer hatte Pius Suter in der 19. Minute mit einem Rebound markiert.

Kanada stark

Den Kanadiern war überhaupt nicht anzusehen, dass sie zum ersten Mal in dieser Formation zusammenspielten. Das junge Team war den Schweizern technisch, in Sachen Tempo und bei der Spielübersicht überlegen.

Positiv anzumerken auf Seiten der SIHF-Auswahl waren der Wille, auch nach dem raschen Dreitore-Rückstand nicht aufzustecken, sowie die geringe Anzahl Strafen, die sie einzog.

Noch 4 Tage bis zum WM-Start

Den ersten WM-Einsatz hat die Schweiz am Samstag gegen Slowenien. Auf Kanada trifft sie am Samstag in einer Woche im drittletzten Gruppenspiel.

Fischer: «Puck in Offensivzone besser behaupten» Brunner:«Das war nix, heute.» Fischer: «Puck in Offensivzone besser behaupten» 1:23 min, vom 2.5.2017

Brunner:«Das war nix, heute.» 0:51 min, vom 2.5.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive 6.5.17, 19:20 Uhr