Schweiz trifft in Viertelfinals auf die USA

Das Schweizer U18-Nationalteam unterlag im letzten Vorrundenspiel an der WM in der Slowakei dem Gastgeber 1:2. Die Niederlage hat unangenehme Folgen.

Obwohl die Viertelfinal-Qualifikation dank des Sieges über Lettland schon vor der Partie in trockenen Tüchern lag, dürfte Coach Thierry Paterlini nicht allzu grosse Freude verspüren. Denn seine Mannschaft belegt nun in der Gruppe A den 4. und vorletzten Rang. Somit trifft die Schweiz in der ersten K.o.-Runde auf die USA, die an den 8 letzten Titelkämpfen 6 Mal Gold gewannen und zudem je einmal Silber und Bronze holten.

Philipp Kuraschew hatte im Mitteldrittel auf Zuspiel von Nico Hischier postwendend die Führung der Slowaken ausgeglichen. Zu Beginn des Schlussabschnitts gerieten die Schweizer erneut ins Hintertreffen.