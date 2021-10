Legende: Kommt von den Montreal Canadiens Michael Frolik. imago images

Lausanne verpflichtet Michael Frolik

Lausanne hat die Verpflichtung von Michael Frolik bekanntgegeben. Der 33-jährige Flügelstürmer stand bis im Sommer dieses Jahres bei den Montreal Canadiens unter Vertrag und unterschrieb bei den Waadtländern einen Kontrakt bis 2023. Der tschechische Nationalspieler gewann 2013 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup und hat 905 NHL-Spiele auf dem Buckel (403 Skorerpunkte). Für die Canadiens bestritt er in der letzten Saison allerdings nur 8 Partien und blieb ohne Skorerpunkt.

SCB leiht Hänggi aus

Der SC Bern leiht den Verteidiger Yannick Hänggi ab sofort an den HC Ajoie aus. Der 25-jährige Verteidiger kam bisher in vier Meisterschaftsspielen zum Einsatz.

Im Oberwallis den Olympia-Schliff holen

Bei seiner Olympia-Hauptprobe ist das Schweizer Nationalteam am 16. und 17. Dezember in Visp vor Heimpublikum zu sehen. Auf die Auswahl von Coach Patrick Fischer warten im Oberwallis hochkarätige Herausforderer. Am Donnerstag, dem Eröffnungstag, trifft die Nati um 19:45 Uhr auf Lettland. Die Ouvertüre zum Anlass bestreiten zuvor Russland und Slowakei. Tags darauf duellieren sich je die beiden Sieger bzw. Verlierer.