U20 vor Kanada-Kracher: Keine Chance – kein Druck

Vor dem Viertelfinal-Duell mit Titelfavorit Kanada hat U20-Natitrainer Christian Wohlwend ein bemerkenswertes Interview gegeben. Er räumte ein, noch meilenweit vom Level des Gegners entfernt zu sein.

«Ich erwarte ein Kanada, das uns dominieren wird», sagte Christian Wohlwend im Hinblick auf den Viertelfinal gegen die Nordamerikaner am Dienstagabend.

« Sie können einfach alles besser. » Christian Wohlwend

über die Kanadier

Im Vorfeld der WM in Buffalo hatte die Schweiz ein Testspiel gegen Kanada absolviert – und 1:8 verloren. «Ich lernte, dass wir noch weit weg von ihnen sind», sagte Wohlwend, «sie waren schneller, grösser, stärker, passten besser, schossen besser. Sie können einfach alles besser».

Als ein Journalist fragte, was er denn seinem Team vor dem Spiel sagen wird, meinte Wohlwend: «Genau das! Was soll ich denn sonst sagen? Wir werden natürlich versuchen, uns so gut wie möglich zu wehren. Doch sie haben 8 Erstrunden-Picks, wir haben einen Viertrunden-Pick.»

Schweiz ohne Druck

Der einzige Vorteil sei, dass man ohne jeglichen Druck antreten können, meinte Wohlwend weiter. «Wir haben das jüngste Team an dieser WM. Und die Jungen lernen schnell. Nun werden wir sehen, was wir aus dem letzten Duell gelernt haben.»

Wohlwends Interview auf TSN