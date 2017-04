Unnötige Schweizer Niederlage

In La Chaux-de-Fonds verliert die Nati den drittletzten Test vor der WM gegen Dänemark mit 4:5. Vor allem in der Abwehr überzeugte die Schweiz nicht.

Brunners Chance auf das 5:4 0:27 min, vom 26.4.2017

Drei Minuten vor Ende des 3. Drittels besass Damien Brunner die goldene Chance zum Siegtreffer. Doch der Lugano-Stürmer scheiterte an Sebastian Dahm im dänischen Tor. Im Gegenzug sorgte Peter Regin mit dem 5:4 für die Entscheidung.

Obwohl die Schweiz die letzten 75 Sekunden mit 6 gegen 4 spielte, gelang der Ausgleich nicht mehr.

Brunner in WM-Form

Besonders für Brunner war dies ein schlechter Lohn: Er war an 3 der 4 Tore der Schweiz beteiligt, schoss im Mitteldrittel an den Pfosten und war auch sonst ein steter Gefahrenherd.

Der Doppelschlag der Nati im 1. Drittel

Auf die 2. Niederlage in der WM-Vorbereitung und die erste Niederlage gegen Dänemark nach 60 Minuten überhaupt hatte nach dem 1. Drittel noch wenig hingedeutet:

In der 8. Minute sorgte Fabrice Herzog für die 1:0-Führung.

In der 16. Minute stocherte Brunner in doppelter Überzahl den Puck zum 2:1 über die Linie.

124 Sekunden später lenkte Andres Ambühl im Powerplay zum 3:1 ab.

Weil die Schweiz aber im Gegensatz zu den bisherigen Vorbereitungs-Spielen in der Abwehr nicht überzeugen konnte, verlor sie dennoch.

Am Freitag trifft die Schweiz in Basel erneut auf die Dänen (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei), bevor am Dienstag das letzte Testspiel vor der WM ansteht. Gegner wird dann in Genf Kanada sein.

