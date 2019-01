Am 31. Dezember 1997 war noch kein Spieler des aktuellen U20-Kaders der Schweiz auf der Welt. Trotzdem könnte Trainer Christian Wohlwend jenes Datum vor gut 21 Jahren vor dem WM-Viertelfinal gegen Schweden (am Mittwoch um 22:00 Uhr Schweizer Zeit) in seine Motivationsrede einbauen.

Damals, bei der WM 1998, lautete die Viertelfinal-Begegnung bei der U20-WM ebenfalls Schweiz - Schweden. Und dank «Hexer» David Aebischer und Spielern wie Michel Riesen schafften die Schweizer die grosse Überraschung und gewannen 2:1. Zum Schluss resultierte Bronze für die Jung-Nati – bis heute die einzige Medaille.

Seit 1998: 2 Siege in 9 Viertelfinals

Für einen neuerlichen Coup bräuchte die Schweiz in diesem Jahr einen noch grösseren Exploit. Denn die 2019er-Auswahl ist weniger stark besetzt als die Auswahl vor 21 Jahren.

Zudem gab es für die U20-Equipe nach 1998 in den K.o.-Spielen einer WM kaum mehr etwas zu holen.

Bei den letzten 20 Ausgaben erreichte sie noch 9 Mal die Viertelfinals (was auch einem anderen Modus bis 2013 geschuldet war). Von diesen 9 Viertelfinals konnten nur 2 gewonnen werden. 2002 im Penaltyschiessen gegen die Slowakei und 2010 in der Verlängerung gegen Russland. In beiden Jahren resultierte am Ende Platz 4.

Erreicht die Schweiz die Halbfinals? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Was bei den 7 Viertelfinal-Niederlagen auffällt: Klare Pleiten setzte es nur in den 4 Vergleichen mit Kanada ab. Gegen Tschechien (2001), Russland (2013) und die USA (2017) verlor die Nati jeweils nur mit einem Tor Unterschied.

In Zahlen ausgedrückt: Hiess der Gegner in den letzten 20 Jahren im Viertelfinal nicht Kanada, lauteten die Schweizer Resultate 3:4, 3:2 n.P., 3:2 n.V., 3:4 und 2:3.

Gegen Schweden ist träumen deshalb erlaubt.

Die Schweizer WM-Viertelfinals in den letzten 20 Jahren Jahr

Gegner

Resultat 2000 Kanada 3:8 2001 Tschechien 3:4 2002 Slowakei 3:2 n.P.

2010 Russland 3:2 n.V.

2011 Kanada 1:4 2013 Russland 3:4 2014 Kanada 1:4 2017 USA 2:3 2018 Kanada 2:8

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 31.12.2018, 07:04 Uhr