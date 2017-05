Wechselbad der Gefühle mit bitterem Ausgang

Nach einem wilden Auf und Ab unterliegt die Schweizer Eishockey-Nati Co-Gastgeber Frankreich mit 3:4 n.P.

Die Nati erleidet gegen Frankreich die erste Niederlage 3:12 min, vom 9.5.2017

Blitz-Wende: Vincent Praplan trifft nach frühem Rückstand doppelt innert zweieinhalb Minuten

Hartnäckig: Die Franzosen kämpfen sich zurück und in die Overtime

Die Entscheidung: Im Penaltyschiessen trifft Stéphane Da Costa für die «Tricolore»

Nächster Gegner ist am Mittwochnachmittag Weissrussland (16:00 Uhr SRF zwei)

Stéphane Da Costa hiess der beste Spieler der Franzosen. Im Penaltyschiessen blieb der KHL-Legionär als einziger Schütze erfolgreich und bescherte seinem Team vor Heimpublikum den Extrapunkt. Es war sein zweiter Treffer des Abends; ein Abend, der aus Schweizer Sicht durchaus auch positiver hätte ausgehen können. Doch der Reihe nach.

Fahrlässig in Überzahl

Um sein Sorgenkind «Powerplay» in den Griff zu bekommen, hatte Coach Patrick Fischer vor der Partie eine 3. Powerplay-Linie zusammengestellt. So wollte er Druck auf die restlichen «Power-Spieler» ausüben.

Stockbruch und Eigentor: Löffels miserable Minute

Und was geschah? In der ersten Überzahlsituation nach nur 67 (!) Sekunden brach Romain Loeffel an der offensiven blauen Linie der Stock. Die Franzosen starteten gegen den wehrlosen Loeffel zu zweit einen Konter. Yohann Auvitus Abschluss wurde von Leonardo Genoni zwar pariert, doch der Abpraller sprang Loeffel unglücklich an den Schlittschuh und von da ins Tor.

Am Ende sollte der Schweiz in insgesamt sechs Powerplays kein Treffer gelingen.

Routinier und Youngster richten es – scheinbar ...

Zu Beginn des 2. Drittels konnte die Nati in Person von Vincent Praplan reagieren: Der 22-Jährige traf gleich zweimal innert nur gerade 2:26 (!) Minuten und drehte damit die Partie.

22. Minute: Erst provoziert Praplan einen Puckverlust bei den Franzosen, anschliessend hämmert er die Scheibe auf Zuspiel von Denis Hollenstein unter die Latte.

24. Minute: Nach einer Traum-Kombination über Gaetan Haas und Hollenstein schliesst erneut Praplan erfolgreich ab.

Als dann Andres Ambühl sechs Minuten vor Schluss alleine auf Cristobal Huet losziehen und routiniert abschliessen konnte, schien der 3:2-Sieg gebucht. Stéphane Da Costa hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Doch es kam anders: Nach einem Bullygewinn der «Tricolore» traf Anthony Rech in der 56. Minute aus der Drehung ins Kreuz und rettete seine Farben in die Overtime und am Ende ins Penaltyschiessen.

Trotz der Niederlage springt die Schweiz dank dem einen Punktgewinn auf Platz 2 in der Gruppe B. Frankreich ist neu auf dem 4. Rang klassiert.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 09.05.17, 20:10 Uhr