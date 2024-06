Die Panthers gewinnen auch Spiel 3 der Finalserie in den NHL-Playoffs gegen die Oilers.

Florida Panthers mit einer Hand am ersten Stanley Cup

Legende: Die Panthers bedanken sich bei ihrem Schlussmann Sergei Bobrowski zeigte satte 32 Paraden. Imago/USA Today Network

Die Florida Panthers stehen kurz vor dem Gewinn ihrer ersten Meisterschaft in der NHL. Das Team aus dem Sunshine State setzte sich nach zwei Heimsiegen mit 4:3 auch im ersten Auswärtsspiel gegen die Edmonton Oilers durch. Damit benötigt Florida nur noch einen Sieg zum grossen Triumph.

Ausschlaggebend in Spiel 3 war das Mitteldrittel, als die Panthers innerhalb von gut sechs Minuten von 1:1 auf 4:1 davonziehen konnten. Gleich drei Mal nutzten sie einen Fehler des Heimteams aus.

Goalie Bobrowski erneut überragend

Edmonton verkürzte fünf Minute vor Schluss zwar noch auf 3:4 und brachte damit die Stimmung in der Arena zum Kochen. Doch zu mehr reichte es den Kanadiern nicht mehr, auch, weil Floridas Goalie Sergei Bobrowski wie ein Fels in der Brandung alles abwehrte. Der Russe kam am Ende auf 32 Paraden.

Die Edmonton Oilers benötigen nun ein kleines Wunder, um erstmals seit 1990 und zum sechsten Mal insgesamt den Stanley Cup in die Höhe zu stemmen. In der Geschichte der NHL gelang es einzig den Toronto Maple Leafs im Jahr 1942, nach einem 0:3 in der Serie noch zu triumphieren.