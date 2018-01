5 Penalty-Tore und eines ist schöner als das andere

Heute, 7:59 Uhr

Für die NHL-Schlagzeilen sorgten in der Nacht auf Montag ein Penalty-Spektakel in Columbus, ein Blitz-Tor in Detroit und eine Traum-Kombination in Pittsburgh.



Bild in Lightbox öffnen. Das Penalty-Battle Beim Spiel zwischen den Columbus Blue Jackets und den Florida Panthers steht's nach 65 Minuten 2:2 unentschieden. Im « Shootout» übertreffen sich die Spieler dann gegenseitig. Der Reihe nach: Artemi Panarin bringt Columbus mit einem harten Handgelenkschuss ins Eck in Front.

Floridas Alexander Barkov vernascht Jackets-Goalie Sergei Bobrowki mit einer frechen Finte.

Jack Johnson versenkt seinen Versuch Backhand ins Kreuz.

Mike Matheson findet die Lücke zwischen Bobrowskis Schoner und gleicht abermals für die Panthers aus.

Mit dem insgesamt 15. Penalty sichert Josh Anderson Columbus den Zusatzpunkt. Auch er erwischt den Florida-Keeper rechts oben. All five shootout goals were moneeeeey. pic.twitter.com/BesQuUnSHk — NHL (@NHL) 8. Januar 2018 Das Bully-Goal Nikita Kutscherow ist zurzeit der beste Stürmer in der NHL. Weshalb beweist der Flügel der Tampa Bay Lightning auch beim 5:2-Sieg in Detroit. Beim Stand von 3:2 gewinnt Steven Stamkos ein Bully in Tampas Offensiv-Zone, wenige Hundertstelsekunden später zappelt der Puck im Netz. Kutscherow hatte blitzschnell reagiert. Kutscherow «scoooores»: Bully-Goal der Lightning 0:17 min, vom 8.1.2018 Der OT-Winner aus einem Guss Pittsburgh muss gegen Boston in die Verlängerung. Dort entscheiden Jewgeni Malkin und Phil Kessel die Partie mit einem doppelten Doppelpass zugunsten des amtierenden Stanley-Cup-Siegers. Kurios: Die Chance schien wenige Sekunden zuvor bereits vorbei. Malkin schliesst eine perfekte 2:1-Situation ab 0:11 min, vom 8.1.2018 Kein Skorerpunkt für die Schweizer Nico Hischier kassiert mit den New Jersey Devils die 5. Niederlage in Serie.

Sven Bärtschi kehrt nach überstandenem Kieferbruch zurück aufs Eis. Die 2:5-Niederlage seiner Canucks in Montreal kann er nicht verhindern.

Auch Timo Meier (1:4 mit San Jose in Winnipeg) und Denis Malgin (2:3 n.P. mit Florida in Columbus) haben nichts zu feiern.

Dean Kukan figuriert zwar wieder im NHL-Kader der Blue Jackets, kommt aber nicht zum Einsatz.

Luca Sbisa fehlt den Vegas Golden Knights erneut verletzungsbedingt. Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 08.12.2017, 07:30 Uhr

mlo/sda