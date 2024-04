Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: So sieht Freude aus Nick Bjugstad freut sich über einen der zahlreichen Treffer. AP PhotoDarryl Webb

Die Arizona Coyotes haben in der NHL dank grosser Wende im letzten Drittel einen Prestige-Erfolg gefeiert. Das Team mit Janis Moser bezwang den Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights 7:4. Das Spiel schien nach 2 Dritteln entschieden. Die Coyotes lagen 1:4 zurück, die zuletzt formstarken Golden Knights hatten den 4. Sieg in Folge vor den Augen, den 7. in den letzten 8 Partien.

Die Tore fallen wie reife Früchte

Doch dann kam das 3. Drittel, das der Bieler Verteidiger Moser und seine Kollegen so schnell nicht mehr vergessen werden:

Gleich ein halbes Dutzend Tore gelingen dem Team aus Arizona.

Innert 67 Sekunden machen die Coyotes mit 3 Treffern den Rückstand wett.

5 Minuten später benötigt das Heimteam wiederum nur 61 Sekunden für die nächsten 2 Tore – und um die verrückte Wende endgültig perfekt zu machen.

Moser stand knapp 18 Minuten auf dem Eis und beendete das Spiel mit einer -1-Bilanz und ohne Skorerpunkt.