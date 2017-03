7 NHL-Schweizer, 7 Niederlagen

Sämtliche Schweizer, die in der NHL im Einsatz standen, mussten in der Nacht auf Sonntag als Verlierer vom Eis.

Kevin Fiala und Sven Andrighetto gelingt je ein Assist

Die Beiden müssen dennoch wie Roman Josi, Yannick Weber, Nino Niederreiter, Luca Sbisa und Sven Bärtschi als Verlierer vom Eis.

Edmontons Connor McDavid knackt als Erster in der laufenden Saison die 80-Punkte-Marke.

Es war definitiv nicht die Nacht der Schweizer in der NHL, von denen kein einziger auch nur einen Punkt gewinnen konnte. Einem Zähler am nächsten kamen Niederreiter und Minnesota: Die «Wild» mussten sich den New York Rangers 2:3 geschlagen geben.

McDavids zum 80.

Bärtschi und Sbisas Vancouver ging gegen Edmonton trotz mehr Torschüssen (33:22) als Verlierer vom Eis. Den 1:0-Führungstreffer der Oilers erzielte McDavid, der damit als erster Spieler in dieser Saison bei 80 Skorerpunkten hält (25 Tore, 55 Assists).

Kanterniederlage für Avalanche

Dass Colorado gegen Detroit gleich mit 1:5 unterging, konnte auch Andrighettos 9. Assist in dieser Saison nicht verhindern. Ähnlich erging es Fiala: Er bereitete bei Nashvilles 2:4-Niederlage gegen Carolina das zwischenzeitliche 1:2 vor.