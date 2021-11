3 Tage nach seinem Comeback in der NHL ist Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit muss der 34-Jährige nach nur 1 Spiel in der Meisterschaft 2021/22 erneute eine Zwangspause einlegen. Gemäss Klubangaben klagt der 3-fache Stanley-Cup-Champion über leichte Symptome. Den Saisonstart hatte Captain Crosby wegen einer Operation am linken Handgelenk verpasst.