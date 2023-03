Nino Niederreiter erzielt seinen 4. Treffer aus den letzten 5 Spielen. New Jersey unterliegt Tampa Bay. Nashville siegt.

Niederreiter trotz Niederlage weiter in Torlaune

Auch New Jersey verliert

Legende: Trifft fleissig Der Bündner Nino Niederreiter. imago images/James Guillory

Nino Niederreiter beweist auch bei Winnipeg weiterhin seine Torgefährlichkeit. Gegen die Carolina Hurricanes erzielt er seinen 4. Treffer aus den letzten 5 Spielen, sein Team verliert jedoch 3:5.

Niederreiter war dafür verantwortlich, dass bei den Gästen gut viereinhalb Minuten vor Schluss nochmals Hoffnung aufkam. Nach schönem Querpass von Morgan Barron schoss der 30-jährige Bündner den Anschlusstreffer zum 3:4. Durch eine Strafe kurz darauf schwächten sich die Jets jedoch selbst und kassierten vier Sekunden vor Schluss noch den fünften Gegentreffer.

Heimniederlage für die Devils

Nach dem Sieg der Hurricanes haben die New Jersey Devils in der Metropolitan-Division wieder zwei Punkte Rückstand auf den Leader. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler (Goalie Akira Schmid war Ersatz) verlor zuhause gegen die Tampa Bay Lightning 1:4. Meier hatte in der 6. Minute den Assist zum Führungstreffer gegeben. Es war sein zweiter Skorerpunkt für die Devils nach vier Spielen ohne Tor oder Assist.

Josi gewinnt Duell gegen Suter

Roman Josis Nashville Predators setzten sich im Duell gegen Pius Suters Detroit Red Wings 2:1 durch. Mit fast 26 Minute hatte der Schweizer Verteidiger die längste Eiszeit aller Spieler. Er blieb jedoch wie Suter ohne Skorerpunkt.