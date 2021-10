Auch im siebten Anlauf klappte es nicht: Die Chicago Blackhawks müssen in der NHL weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison warten. Das Team mit Philipp Kurashev verlor gegen die Toronto Maple Leafs 2:3 nach Verlängerung.

Assist zur Führung

Den Blackhawks reichte es trotz einer 2:0-Führung nach dem ersten Drittel nicht zum Sieg. Kurashev bereitete das erste Tor durch Kirby Dach im Powerplay vor. Für den russisch-schweizerischen Doppelbürger Kurashev war es der erste Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft.

Suter dreht mit Detroit einen 0:2-Rückstand

Passgeber war auch Pius Suter bei Detroits 3:2-Sieg nach Verlängerung in Washington. Der Zürcher stand am Ursprung des Ausgleichs zum 2:2 durch Robby Fabbri zu Beginn des dritten Drittels. Für Suter war es ebenfalls der erste Eintrag in die Skorerliste in der noch jungen Saison. Für die Entscheidung sorgte Dylan Larkin nach 97 Sekunden der Verlängerung.

