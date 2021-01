New Jersey muss zum Saisonauftakt ohne Goalie Nummer 1 auskommen. Das weckt Hoffnungen bei Gilles Senn.

Legende: Hinter seinem Einstand für New Jersey stehen Fragezeichen Corey Crawford (hier im Trikot der Chicago Blackhawks). imago images

Die New Jersey Devils müssen für «unbestimmte Zeit» ohne Goalie Corey Crawford auskommen. Der 36-Jährige, der auf diese Saison hin von Chicago zu New Jersey gekommen war, verliess das Team «aus persönlichen Gründen». Crawford unterschrieb beim Team um Nico Hischier für 2 Jahre und lässt sich seinen Karriereherbst mit einem Jahresgehalt von 3,9 Millionen vergolden.

«Wir müssen ihm etwas Freiraum gewähren», äusserte sich Devils-Stürmer Travis Zajac vielsagend über den zweifachen Stanley-Cup-Sieger, der der Franchise bereits im Trainingscamp einige Tage gefehlt hatte. In Abwesenheit von Crawford ist Mackenzie Blackwood die klare Nummer 1 zwischen den Pfosten. Sein Backup dürfte Gilles Senn heissen. Der frühere Torhüter des HC Davos kam in der vergangenen Saison zu zwei Einsätzen und darf nun auf mehr Partien hoffen – zumal in dieser Spielzeit öfters Doppelrunden anstehen.