Berra: San Diego statt Anaheim

Heute, 18:41 Uhr

Nach zwei Teileinsätzen in der NHL ist für Reto Berra die Zeit in der besten Eishockey-Liga der Welt vorerst vorbei. Der Schweizer muss den Gang in die AHL antreten.

Bild in Lightbox öffnen. Reto Berra wurde von den Anaheim Ducks am Freitag auf die Waiver-Liste gesetzt. Wie erwartet übernimmt kein anderes NHL-Team den mit 700'000 Dollar dotierten Einjahres-Vertrag des Goalies. Der 30-jährige Zürcher spielt künftig in der AHL für das Farmteam San Diego Gulls. Bei den Ducks kam Berra zu zwei Teileinsätzen. NHL Berra auf Waiver-Liste – Malgin in die AHL Überraschendes Engagement Berra hatte im Frühling bei Fribourg-Gottéron einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Etwas überraschend erhielt er im Juli von Anaheim einen Einwegvertrag für die Saison 2017/18 offeriert. Er machte von einer Ausstiegsklausel für die NHL Gebrauch und nahm das Angebot der Ducks an. In seiner Karriere hat Berra für Calgary, Colorado, Florida und Anaheim bisher 73 NHL-Spiele absolviert.

sda/mas