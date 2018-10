Sven Andrighetto schlägt mit Colorado New Jersey 5:3 und fügt Nico Hischier und Mirco Müller die 1. Niederlage zu.

Colorado schlägt New Jersey

Nico Hischier schoss die Devils in der 18. Minute mit seinem 1. Saisontreffer in Führung. Für die Antwort der Colorado Avalanche war wenig später Landsmann Sven Andrighetto verantwortlich. Der Schuss des Zürchers landete in der 22. Minute zwar im Fanghandschuh von Devils-Goalie Keith Kinkaid, doch die Video-Konsultation zeigte, dass die Parade hinter der Torlinie erfolgte.

Devils mit 1. Saisonniederlage

Hischier hatte später auch beim zwischenzeitlichen 2:2 (36.) den Stock mit einem Assist im Spiel. Die starke Leistung des Schweizer Centers war aber an diesem Abend nicht genug. Zum Matchwinner für die Avalanche avancierte Gabriel Landeskog. Der Schwede war mit 3 Treffern massgeblich am 4. Saisonsieg Colorados beteiligt. Für New Jersey war es nach 4 Erfolgen die 1. Niederlage.

Weitere NHL-Geschichten aus der Nacht auf Mittwoch:

Meier jubelt mit den Sharks: Timo Meier feierte mit den San Jose Sharks einen 5:1-Heimsieg gegen die Buffalo Sabres. Der Schweizer Stürmer konnte sich beim letzten Treffer der Partie durch Logan Couture einen Assist notieren lassen. Couture war mit 3 Toren der Matchwinner für die Sharks.

Die weiteren Schweizer: Dean Kukan kam mit den Columbus Blue Jackets zu einem 6:3-Heimsieg gegen die Philadelphia Flyers. Für Sven Bärtschi setzte es mit den Vancouver Canucks eine 1:4-Niederlage bei den Winnipeg Jets ab.

Absicht oder nicht? Beim 3:2-Overtimesieg der Edmonton Oilers gegen die Boston Bruins hatte Connor McDavid mit 2 Assists entscheidenden Anteil am Erfolg. Speziell war seine Vorlage zum 2:1 durch Ryan Nugent-Hopkins, als er den Torschützen via Bande hinter dem Tor bedient.

War die Vorlage von McDavid Absicht?

Resultate Übersicht NHL

