Da ist das Ding! Der Stanley Cup in Bern

Heute, 12:19 Uhr

Nach exakt 4019 Tagen ist der Stanley Cup wieder für 24 Stunden in der Schweiz. Mark Streit präsentiert die riesige Trophäe in diesen Stunden in seiner Heimatstadt Bern.

5/5 Nachdem der Stanley Cup am Mittwochmorgen per Flugzeug in Zürich-Kloten angekommen war, wurde der NHL-Pokal nach Bern chauffiert. Dort nahm Mark Streit, der im Juni mit Pittsburgh den Titel gewonnen hatte, die Trophäe im Rosengarten in Empfang. Am Mittwochnachmittag um 13:45 Uhr folgt der offizielle Medientermin im Erlacherhof in Bern. Anschliessend wird der Stanley Cup auch der Öffentlichkeit präsentiert. Der Cup nach 11 Jahren zurück in der Schweiz Der 39-jährige Berner ist der 1. Schweizer Feldspieler, die diesen prestigeträchtigen Pokal gewinnen konnte. Vor ihm war dies nur zwei Goalies gelungen: 2001 David Aebischer mit Colorado und 2006 Martin Gerber mit Carolina. Jetzt, genau 4019 Tage nachdem Gerber den Pokal nach 24 Stunden wieder zurückgeben musste, ist der Stanley Cup wieder in der Schweiz. Immerhin bis Donnerstag.

rek